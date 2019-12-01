Atlético Morelia-UMSNH varonil cierra la temporada regular con espectacular remontada 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Abril de 2026 a las 22:15:44

Morelia, Michoacán, a 10 de abril de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana varonil firmó una vibrante remontada y se impuso 2-1 al Deportivo Sahuayo en actividad del Grupo 11 de la Jornada 21 de la Tercera División Profesional (TDP), que se desarrolló la noche de este viernes en el Estadio Universitario Hidalgo.

Los primeros minutos fueron de estudio, ambas escuadras buscaban la manera de hacer daño al rival y los nicolaitas comenzaron a dar avisos por conducto de Edgar González y Juan Pablo Lara, pero no lograron mover el marcador.

Sin embargo, fue la visita la encargada de abrir el marcador antes del descanso cuando Diego Ayala aprovechó una serie de rebotes dentro del área y con el 0-1 se fueron al descanso.

Los Zorros saltaron al complemento en busca del empate y lo lograron al minuto 53 por conducto de Francisco Vivas, quien hizo una gran jugada individual y definió pegado al poste.

Y ya cerca del 90' nuevamente Vivas se hizo presente y, tras el cobro de un tiro de esquina, anotó con una espectacular chilena que hizo vibrar al Universitario y puso cifras definitivas.

Con este resultado, el Atlético Morelia-UMSNH llega a 52 puntos en lo más alto de la clasificación del sector 11 y en la fecha 22 descansará, por lo que volverá a la actividad hasta la liguilla.