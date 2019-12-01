Atlético Morelia-UMSNH Femenil visita a Cajeteros en choque de equipos invictos

Morelia, Michoacán, a 05 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana regresa a la actividad este viernes 6 de noviembre, cuando visite a Cajeteras de Celaya en choque de equipos invictos correspondiente a la Jornada 9 del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que se jugará en el Estadio Universitario de la ULMX en punto de las 13:00 horas.

Las nicolaitas enfrentarán este compromiso como sublíderes del sector con 19 puntos, luego de seis triunfos, un empate, ha marcado 41 goles, convirtiéndose en la mejor ofensiva del escuadrón, y ha recibido 19 tantos.

Mientras que el cuadro celayense es tercero de la clasificación con 18 unidades, producto de cinco victorias, dos igualadas, un punto extra en tanda de penales, además tiene 14 anotaciones a favor y seis en contra.

“El equipo se ha visto bastante bien de visitante, y trabajar desde la parte alta de la tabla da confianza, sabemos que ahora enfrentaremos un rival difícil, que también viene invicto, pero las chicas llegan motivadas para seguir peleando”, comentó el estratega nicolaita, Francisco Farfán.

En lo que se refiere al equipo varonil, descansará en la fecha 6 del Grupo 11, por lo que volverá a la actividad en Liga TDP en la séptima jornada, cuando visite a Purépechas en duelo programado para el sábado 14 de noviembre a las 16:00 horas en el Estadio Venustiano Carranza de la capital michoacana.

Cabe recordar que los Zorros marchan con paso perfecto al ganar los cinco partidos que han disputado hasta el momento, por lo que se mantienen como punteros del sector con 15 puntos, además de ser el equipo más goleador con 14 tantos a favor y también es la mejor defensa tras haber recibido apenas una anotación.