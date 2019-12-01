Atlético Morelia-UMSNH Femenil visita a Cajeteros en choque de equipos invictos

Atlético Morelia-UMSNH Femenil visita a Cajeteros en choque de equipos invictos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2026 a las 18:58:44
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 05 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana regresa a la actividad este viernes 6 de noviembre, cuando visite a Cajeteras de Celaya en choque de equipos invictos correspondiente a la Jornada 9 del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que se jugará en el Estadio Universitario de la ULMX en punto de las 13:00 horas. 

Las nicolaitas enfrentarán este compromiso como sublíderes del sector con 19 puntos, luego de seis triunfos, un empate, ha marcado 41 goles, convirtiéndose en la mejor ofensiva del escuadrón, y ha recibido 19 tantos. 

Mientras que el cuadro celayense es tercero de la clasificación con 18 unidades, producto de cinco victorias, dos igualadas, un punto extra en tanda de penales, además tiene 14 anotaciones a favor y seis en contra. 

“El equipo se ha visto bastante bien de visitante, y trabajar desde la parte alta de la tabla da confianza, sabemos que ahora enfrentaremos un rival difícil, que también viene invicto, pero las chicas llegan motivadas para seguir peleando”, comentó el estratega nicolaita, Francisco Farfán. 

En lo que se refiere al equipo varonil, descansará en la fecha 6 del Grupo 11, por lo que volverá a la actividad en Liga TDP en la séptima jornada, cuando visite a Purépechas en duelo programado para el sábado 14 de noviembre a las 16:00 horas en el Estadio Venustiano Carranza de la capital michoacana. 

Cabe recordar que los Zorros marchan con paso perfecto al ganar los cinco partidos que han disputado hasta el momento, por lo que se mantienen como punteros del sector con 15 puntos, además de ser el equipo más goleador con 14 tantos a favor y también es la mejor defensa tras haber recibido apenas una anotación.

Más información de la categoria
Detienen en Tarímbaro a sujeto por almacenamiento y reproducción de contenido de abuso infantil
Motociclista pierde la vida tras impactarse contra camión de plataforma en Celaya, Guanajuato
Mantenimiento en carril de Tres Puentes provocará cortes a la circulación este viernes en Morelia
Dos toros escapan de su corral y movilizan a policías en Ecatepec, Estado de México
Más información de la categoria
Con un balazo en el pecho: Encuentran muerto a exagente del Ministerio Público dentro de un auto en Apatzingán, Michoacán
Crisis política en Paraguay: renuncia el presidente Santiago Peña en medio de caos financiero
Ultiman a coordinador del Movimiento del Sombrero en Tijuana
Tras cateos en Uruapan, Michoacán, aseguran 51 máquinas tragamonedas