Atlético Morelia-UMSNH Femenil se afianza en el subliderato del Grupo 5

Celaya, Guanajuato, a 17 de marzo de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil confirmó su lugar como sublíder del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este martes se impuso 5-0 a Lobos ULMX en juego pendiente de la Jornada 10, que se desarrolló en el Estadio ULM.

Las nicolaitas inclinaron la balanza a su favor con un gol tempranero, pues apenas al minuto 5 Adriana Ramírez abrió la cuenta al encontrarse con un balón en el área en un tiro de esquina y solo tres minutos más tarde también Sofía Medina marcó y puso el 2-0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento, ‘Sofi’ y ‘Adri’ volvieron a hacerse presentes en el marcador. Primero, al 52’, Medina recibió el balón, dejó atrás a su marcadora, entró al área y definió por abajo, pegado al poste. Después, al 61’, Ramírez sacó un disparo desde las afueras del área para mandar la pelota al fondo, pero todavía al 90’ Adriana firmó su triplete y puso cifras definitivas.

Cabe mencionar que con sus anotaciones de hoy, Adriana Ramírez llegó a 22, con lo que toma distancia en el liderato del sector, pero ya se coloca como la máxima goleadora a nivel nacional, mientras que Sofía Medina suma 14, es sublíder del grupo y sexta a nival nacional.

Con este resultado, Atlético Morelia-UMSNH Femenil llegó a 42 puntos, se consolida como sublíder del sector y en su partido de la fecha 17 visitará a Querétaro 3D.