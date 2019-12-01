Atlético Morelia-UMSNH Femenil liga su tercer triunfo consecutivo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 20:52:13

Morelia, Michoacán, a 06 de marzo de 2026. - El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil volvió a enracharse y este viernes consiguió su tercer triunfo consecutivo al derrotar 3-2 a Santa Ana del Conde en partido de la Jornada 15 del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que se jugó en el Estadio Universitario Hidalgo.

Recién comenzaba el encuentro y Jazmín de León puso en ventaja a la visita, pero poco duró el gusto, pues al minuto 4 Alexa Villalobos igualó, cuando recibió un pase filtrado dentro del área, recortó a una rival y definió ante la salida de la arquera rival.

Al 15' llegó la remontada nicolaita por conducto de Adriana Ramírez, quien concretó un penal y llegó a 19 tantos en la presente campaña, con lo que se coloca entre las líderes de goleo a nivel nacional.

Antes del descanso Sofía Medina incrementó la ventaja, cuando tomó el esférico desde la derecha, entró al área y definió con un punterazo para dejar el 3-1 con el que se fueron al entretiempo.

En el complemento, las representantes de la Casa de Hidalgo hicieron algunos cambios en busca de aumentar la distancia, sin embargo, el cuarto tanto no llegó y todavía al 82' Karla Garnica descontó por el cuadro guanajuatense y puso el 3-2 final.

Ahora el Atlético Morelia-UMSNH Femenil acumula 36 puntos, toma, momentáneamente, el segundo lugar del sector y en la fecha 16 volverá a jugar en casa, ahora ante La Piedad Querétaro, encuentro que se llevará a cabo el 13 de marzo.