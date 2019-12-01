Atlético Morelia-UMSNH femenil gana, gusta y golea en su presentación en casa

Atlético Morelia-UMSNH femenil gana, gusta y golea en su presentación en casa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 19:27:56
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Morelia, Michoacán, a 02 de octubre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana femenil mantuvo su buen paso en el arranque de la Liga de Tercera División Profesional (TDP) y este viernes, en su primer partido de la campaña en el Estadio Universitario Hidalgo, se impusieron 7-0 a Lobos ULMX en partido de la Jornada 4 del Grupo 5.

Desde la primera parte las nicolaitas sentenciaron el compromiso gracias a las anotaciones de Paula Salto, al minuto 4 tras recibir un balón filtrado, entrar al área y definir por un costado; al 9' a Esveydi Murillo le llegó el esférico dentro del área y 'bombeó' ante la salida de la arquera para poner el 2-0. 

Al 22' Aixa Gutiérrez disparó desde las afueras del área y la pelota acabó en las redes para agregar un tanto más a la cuenta y al 38' Sofía Medina aprovechó una serie de rebotes dentro del área rival para poner el 4-0 con el que se fueron al descanso. 

En la segunda parte llegó el 'concierto' de goles de Paula Salto, quien se destapó con un triplete para sumar cuatro festejos en este encuentro y de paso llegar a ocho en lo que va de la presente temporada para coloacarse como líder de anotaciones en el sector.

Con este resultado, el Atlético Morelia-UMSNH Femenil llega a siete puntos, retoma el liderato del grupo y en la fecha 5 visitará a Purépechas en juego programado para el 11 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Venustiano Carranza.

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