Atlético Morelia-UMSNH Femenil gana en Celaya y toma el liderato del grupo

Celaya, Guanajuato, a 06 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil logró su sexta victoria al hilo, luego de que este viernes se impuso 5-0 a Cajeteras de Celaya en compromiso que formó parte de la Jornada 9 del Grupo 5 de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), que se llevó a cabo en el Estadio Universitario de la ULMX.

Pese al intenso calor, el partido comenzó con buen ritmo, ambas escuadras peleaban por la posesión del balón y las llegadas a las porterías fueron escasas, pero con el transcurso de los minutos las nicolaitas se fueron acomodando mejor en el terreno de juego.

En la recta final de la primera parte las representantes de la Casa de Hidalgo empezaron a 'tocar la puerta' rival y al minuto 41 Paula Salto tomó la pelota, entró al área y definió cruzado para poner el 1-0 con el que se fueron al descanso.

En el complemento el dominio fue nicolaita, al 57' 'Pau' recibió un centro desde la izquierda, le ganó a su marcadora y remató de cabeza para poner el segundo. Al 66' Renata Ayala también se hizo presente al concretar un penal que puso el 3-0.

Al 78' llegó el triplete de 'Pau' Salto cuando en una pelota larga dejó atrás a la zaguera local, ingresó al área, se quitó a la portera y empujó al fondo. Todavía al 83' Renata convirtió su doblete al ganar una carrera por la izquierda y definir ante la salida de la arquera local.

Cabe mencionar que con sus anotaciones de hoy 'Pau' Salto llegó a 16, manteniéndose como líder de goleo del grupo y se coloca en segundo lugar a nivel nacional, a solo dos de la puntera.

Con estos tres puntos, Atlético Morelia-UMSNH Femenil llega a 22 con lo que retoma el liderato del grupo y en la fecha 10 recibirá a San Juan del Río, juego programado para el 20 de noviembre a las 14:00 horas en el Estadio Universitario Hidalgo.