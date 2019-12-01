Atlético Morelia-UMSNH Femenil califica a octavos de final de la Liga TDP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 14:15:22

Morelia, Michoacán, a 11 de abril de 2026.- El Atlético Morelia-Universidad Michoacana Femenil consiguió su boleto a los octavos de final de la Liga de Tercera División Profesional (TDP), luego de que este sábado derrotara 4-0 al Atlético Mexicano en la vuelta de la primera ronda de liguilla, lo que dejó un marcador global de 6-0.

El partido en el Estadio Universitario Hidalgo "El Zorro Nicolaita" comenzó equilibrado, pero al minuto 25 Alexa Villalobos inauguró el marcador con un golazo desde las afueras del área.

A partir de ahí, las nicolaitas se adueñaron de las acciones y se vino la cascada de anotaciones, pues al 31' Aixa Gutiérrez se mandó otro gol tras un disparo desde las afueras del área que acabó en el ángulo.

Al 33' Sofía Medina puso el 3-0 tras una jugada de pared con Adriana Ramírez y antes del descanso la propia 'Adri' puso el cuarto con el sello de la casa, una pelota larga que ganó por velocidad y definió ante la salida de la arquera rival para irse al medio tiempo con el 4-0.

Durante el complemento el estratega nicolaita, Francisco Farfán, hizo varias modificaciones en busca de ampliar más la ventaja, sin embargo, y pese a las llegadas, el marcador ya no se movió.

De esta manera, el Atlético Morelia-UMSNH Femenil certificó su calificación a los octavos de final y será hasta el cierre de esta ronda que conocerá a su rival, y posteriormente los horarios oficiales.