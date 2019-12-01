Atlético Morelia UMSNH calificó por goleada a Octavos de la TDP Femenil

Morelia, Michoacán, 11 de abril de 2026.- El equipo de futbol femenil de Nuestra Máxima Casa de Estudios ya está en Octavos de Final de la Tercera División Profesional (TDP). Esto es que el Atlético Morelia UMSNH se metió a la segunda ronda de la Liguilla con todas las de la ley y hasta con honores, porque luego de imponerse como visitante 0-2 en Ecatepec, este sábado goleó en el majestuoso Estadio Universitario Hidalgo por 4-0 al conjunto de Ecatepec, Atlético Mexicano, para avanzar con un global contundente de 6-0.

Las anotaciones de las nicolaítas fueron todas en el primer tiempo. Tuvieron que pasar 26 minutos para que Alexa Villalobos controlara dentro del área un pase filtrado que le mandó Adriana Ramírez, la 21 universitaria disparó por alto para hacer un golazo de la quiniela. Después, al 32’, desde fuera del área, la 10, Aixa Gutiérrez, sacó cañonazo que se incrustó en lo alto de la portería mexiquense.

Sofía Medina no se podía quedar atrás y en una descolgada se llevó a toda la defensa y tocó con serenidad para el 3-0 transitorio y eso que apenas iban 32 minutos de juego corrido. Pero faltaba que la campeona nacional de goleo, Adriana Ramírez, se hiciera presente en el marcador, lo que logró al 45+2’, gracias a pase de Fernanda Castillo, la “Licenciada del Gol” jaló del gatillo y la portera le tapó, pero el rebote le quedó a la nicolaíta, quien empujó para la cifra definitiva.

DOMINIO

El dominio universitario se empezó a gestar desde el minuto 10 y ya no mermó, por eso es que Francisco Farfán, entrenador en jefe del conjunto universitario, mandó 3 modificaciones al 46’, le dio descanso a la portera Joseline Alvarado, a la media Paulina Guerrero y la volante siniestra Alexa Alvarado, quienes habían jugado muy bien; ingresaron la portera Brisa Rodríguez, contención Fernanda Rodríguez y volante ofensiva Vania Delgado (18) y todo siguió igual.

Lo que sí resintió el equipo moreliano fue la salida de Fernanda Castillo, mediocampista que está convertida en jugadora inamovible, por su garra, su poder y su buen toque de balón, y aunque ingresó Esbeidy Corona, quien no lo hizo mal, Atlético Morelia perdió control en la media cancha. Farfán Reyes también le dio reposo a Sofía Medina, esa gran delantera campeona de goleo del Torneo de la Luna, y su lugar lo tomó la delantero centro Abril Tapia, quien se acopló muy bien en punta y se hizo sentir en toda la zona de ataque.

Las otras dos modificaciones ordenadas por el entrenador zorro fueron los descansos para Kenia Rodríguez y Esveidy Murillo, mismas que fueron relevadas por Fátima Casanova y Dana Alexa, jugadoras que también entraron en ritmo inmediatamente y se hicieron sentir en el fragor de la batalla. Pero el marcador ya no se movió, aunque Adriana Ramírez, Abril Tapia y Fernanda Rodríguez tuvieron acciones destacadas de frente al arco.

Así, con un global de 6-0 (2 de Sofía Medina, 2 de Adriana Ramírez, 1 de Alexa Villalobos y otro de Aixa Gutiérrez) el Atlético Morelia Universidad Michoacana calificó a Octavos de Final con gran categoría y ahora solo le toca esperar rival, mismo que saldrá entre hoy y mañana. Así sea.

ATLÉTICO MORELIA UMSNH: Joseline Alvarado (Brisa Grisel Rodríguez, 46’), Esveydi Isabel Murillo (Fátima Litzy Casanova, 77’), Kenia Guadalupe López (Danna Alexa Salgado Breton, 77’), Naomi Poleth Rodríguez, Evelin Chantal Yépez, Paulina Villagómez Guerrero (Fernanda Rodríguez, 46’), Aixa Gutiérrez, María Fernanda Castillo (Esbeidy Naciel Corona, 62’), Alexa Villalobos (Vania Delgado, 46’), Sofía Medina (Victoria Tapia, 62’) y Adriana Ramírez. DT: Francisco Farfán Reyes.

ATLÉTICO MEXICANO: Katya Daniela Saldívar (Andrea Mishel Magaña, 19’; Emily Yael Guerra Muñoz, 46’), Patricia Karey Rivera, Paola Vázquez Fragoso, Violeta Abigaíl González, Rubí Jezabel Hernández, Hanna Paola Cisneros, Atzhelvi Yalani Martínez, América Alejandra Carmona, Mariana Isabel García, Naomi Lizeth Luna y Fernanda Martín del Campo. DT: Alberto Robert Rivera.