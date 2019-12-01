Atlético Morelia toma ventaja ante Leones Negros en la semifinal de ida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 22:56:33

Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia consiguió una ventaja de 1-0 frente a Leones Negros en el partido de ida de las semifinales del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, disputado este jueves 12 de noviembre.

El único gol del encuentro llegó al minuto 50, cuando Josecarlos Van Rankin logró poner en ventaja al conjunto michoacano.

Sin embargo, el Atlético Morelia tuvo que afrontar los últimos minutos con un jugador menos, luego de que Raúl Sandoval recibiera una roja directa al minuto 74.

Con este resultado, el conjunto michoacano llegará con ventaja al encuentro de vuelta, aunque todavía tendrá que disputar otros 90 minutos para buscar su pase a la final.

La eliminatoria permanece abierta, por lo que Leones Negros tendrá la oportunidad de buscar la remontada en el segundo encuentro.

El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 15 de noviembre en Guadalajara a las 12:00 horas, donde se conocerá qué equipo avanzará a la final del torneo.