Atlético Morelia rescata el empate ante Tepatitlán en la Liga de Expansión MX

Tepatitlán, Jalisco, 9 de octubre de 2026.- Atlético Morelia igualó 1-1 frente a Tepatitlán durante la Jornada 12 del Apertura 2026 de la Liga BBVA Expansión MX. El partido tuvo varias oportunidades de gol y dos expulsiones, una para cada equipo.

Durante el primer tiempo, el conjunto visitante generó peligro desde los primeros minutos, pero el portero Arturo Gatica evitó la anotación con una atajada al minuto 8. Más tarde, Tepatitlán consiguió un penal que Julio Cruz convirtió al minuto 36 con un disparo de izquierda, por lo que los locales se fueron al descanso con ventaja de 1-0.

En la segunda mitad, Ramón Pasquel impidió que los alteños aumentaran su ventaja al detener un disparo de Luis Egurrola. Poco después, al minuto 48, Gabriel Báez recibió su segunda amonestación y dejó a Tepatitlán con diez jugadores. Morelia aprovechó la superioridad numérica y consiguió el empate al 62’, cuando Alonso Flores marcó con un disparo de pierna izquierda.

El encuentro volvió a equilibrarse en cuanto al número de jugadores al minuto 82, luego de que Daniel Zamora fuera expulsado. En los minutos finales, ambos equipos buscaron una anotación que les diera la victoria, pero ninguno logró cambiar el resultado. Con el 1-1, Tepatitlán y Atlético Morelia sumaron un punto cada uno.