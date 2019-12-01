Atlético Morelia recibe a Leones Negros en busca de su pase a la final de la Liga de Expansión

Atlético Morelia recibe a Leones Negros en busca de su pase a la final de la Liga de Expansión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2026 a las 21:49:25
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Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2026.- El Atlético Morelia buscará dar el primer paso rumbo a la final del Apertura 2026 cuando reciba a Leones Negros este jueves 12 de noviembre, en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Expansión MX.

El encuentro se disputará a las 20:00 horas en el Estadio Morelos, donde los Canarios intentarán aprovechar el apoyo de su afición para conseguir una ventaja antes de visitar Guadalajara.

El Atlético Morelia llega a esta instancia después de eliminar a Venados de Yucatán en los cuartos de final, mientras que Leones Negros consiguió su pase luego de dejar fuera a Durango.

Ambos equipos ya se enfrentaron durante la fase regular del torneo, cuando Atlético Morelia consiguió una victoria de 2-0 sobre el conjunto universitario en el Estadio Morelos.

La semifinal se definirá el próximo domingo 15 de noviembre, cuando se dispute el partido de vuelta a las 12:00 horas en el Estadio Jalisco. El ganador de la serie avanzará a la gran final del torneo.

Ambos equipos ya se enfrentaron durante la fase regular del torneo, cuando Atlético de Morelia consiguió una victoria de 2-0 sobre el conjunto universitario en el estadio Morelos.

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