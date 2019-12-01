Atlético Morelia desmiente rumores sobre compra de franquicia de Primera División

Atlético Morelia desmiente rumores sobre compra de franquicia de Primera División
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 17:13:49
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Morelia, Michoacán, 24 de marzo de 2026.- El Club Atlético Morelia emitió un comunicado oficial para desmentir las especulaciones difundidas por un comunicador en plataformas digitales, en las que se señalaba una posible adquisición de una franquicia de Primera División.

En el mensaje, la institución aclaró que no se encuentra en negociaciones, pláticas ni gestiones relacionadas con la compra de un equipo en la máxima categoría del futbol mexicano.

Asimismo, el club reiteró que su proyecto deportivo se mantiene firme en la búsqueda del ascenso a través del rendimiento en la cancha, destacando que su objetivo es llegar a la Primera División mediante el esfuerzo, el mérito y los resultados obtenidos en la competencia.

El posicionamiento surge luego de la difusión de versiones no confirmadas en redes sociales, por lo que el equipo buscó aclarar su postura y evitar confusiones entre la afición, señalando que su enfoque actual está centrado en el trabajo deportivo y el desarrollo institucional.

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