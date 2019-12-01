Atlético Morelia anuncia la salida de Uziel Amin García Martínez

Atlético Morelia anuncia la salida de Uziel Amin García Martínez
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 17:29:19
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Morelia, Michoacán, 13 de marzo de 2026.- El Club Atlético Morelia informó este 13 de marzo de 2026 la desvinculación del jugador Uziel Amin García Martínez, quien a partir de esta fecha deja de formar parte de la institución.

A través de un comunicado dirigido a la afición y a los medios de comunicación, el conjunto michoacano señaló de manera breve que el futbolista ya no pertenece al club, sin ofrecer mayores detalles sobre los motivos de la decisión.

“El Club Atlético Morelia hace de su conocimiento que el jugador Uziel Amin García Martínez, a partir de esta fecha, queda desvinculado de nuestra institución”, señala el documento firmado por el área de Comunicación y Medios del equipo.

De acuerdo con diversos reportes que han circulado en redes sociales y algunos medios, el jugador estaría supuestamente relacionado con temas de apuestas deportivas. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por el Club Atlético Morelia, que hasta el momento tampoco ha explicado las razones de la desvinculación.

Hasta ahora, ni el futbolista ni la institución han emitido declaraciones adicionales sobre la situación.

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