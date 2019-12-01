Atlas y Rayados empatan sin goles en la Jornada 14 del Clausura 2026

Atlas y Rayados empatan sin goles en la Jornada 14 del Clausura 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 22:10:01
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Guadalajara, Jalisco, 11 de abril de 2026.- Atlas y Rayados de Monterrey empataron sin goles la noche de este sábado en el Estadio Jalisco, en partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El encuentro tuvo pocas oportunidades claras, aunque destacó la actuación defensiva de Manuel Capasso, quien realizó dos salvadas sobre la línea que evitaron la caída del arco rojinegro ante los intentos de La Pandilla.

Con el empate, ambos equipos complican sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla en la recta final del torneo.

Para la siguiente jornada, Monterrey recibirá a Pachuca, mientras que Atlas visitará a Santos Laguna.

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