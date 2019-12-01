Atlas vence al Atlético de San Luis y se acerca a la Liguilla

Atlas vence al Atlético de San Luis y se acerca a la Liguilla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 23:01:20
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San Luis Potosí, México, 30 de octubre de 2026.- Atlas consiguió una importante victoria como visitante al vencer 1-0 al Atlético de San Luis, en el partido correspondiente a la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El único gol del encuentro llegó al minuto 63, cuando Florián Monzón sacó un potente disparo desde fuera del área que venció al portero Gibrán Lajud y puso en ventaja al conjunto rojinegro.

Durante la primera mitad, el Atlético de San Luis tuvo oportunidades para abrir el marcador, pero el portero Camilo Vargas respondió con buenas atajadas. Para el segundo tiempo, Atlas encontró el gol y logró mantener la ventaja ante los intentos del equipo local por empatar.

Con este resultado, Atlas llegó a 27 puntos y se colocó momentáneamente en el segundo lugar de la tabla general, por lo que se acerca a asegurar su lugar en la Liguilla. Por su parte, el Atlético de San Luis dejó escapar puntos importantes en casa en la recta final del torneo.

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