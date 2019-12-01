Atlante hace oficial el fichaje del colombiano David Ospina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 22:57:37

Ciudad de México, 20 de julio de 2026.- El Atlante FC, hizo oficial el fichaje del guardameta colombiano, David Ospina, quien llega como refuerzo para disputar el torneo Apertura 2026 y Clausura 2027 bajo el mando del técnico Miguel Herrera.

El arquero de 38 años aterrizó en la Ciudad de México como agente libre y con un gran recorrido internacional que incluye más de 130 partidos con la selección de Colombia, tres Copas del Mundo y un paso destacado por el fútbol europeo, donde defendió las porterías del Arsenal de Inglaterra y del Napoli de Italia.

A través de una publicación en sus redes sociales, el conjunto azulgrana destacó la trayectoria del colombiano, quien además posee el récord de más partidos disputados con la selección cafetalera, convirtiéndose en uno de los futbolistas más reconocidos de su país.

Con su llegada, los Potros de Hierro buscan reforzar la portería con un elemento de amplia experiencia, liderazgo y jerarquía, características que esperan aporten solidez al equipo de cara al nuevo certamen.

Finalmente, Ospina tendrá que adaptarse al fútbol mexicano y a su estado físico, dichos factores serán fundamentales para ganarse un lugar en los planes de Miguel Herrera para así poder mejorar la defensa del Atlante en el Apertura 2026.