Arly Velásquez suma otra participación destacada en los Juegos Paralímpicos de Invierno en Milán-Cortina
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 16:08:57
Milán, Italia, 9 de marzo de 2026.- El mexicano Arly Velásquez tuvo una destacada participación en su segunda competencia dentro de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026.

El atleta nacional finalizó en el lugar 15 durante la final de Super-G sentado LW10-1 de esquí alpino, prueba en la que compitió frente a los mejores exponentes de la disciplina a nivel internacional.

Velásquez también destaca por su trayectoria dentro del deporte paralímpico, ya que es el único atleta paralímpico mexicano que ha participado en cinco ediciones de los Juegos Paralímpicos de Invierno.

El deportista mexicano aún tiene pendiente su última participación en la justa invernal, la cual será el viernes 13 de marzo en la prueba de slalom gigante.

