Apretado y sufrido triunfo de Zorros Nicolaitas en TDP Femenil

Morelia, Michoacán, a 6 de marzo de 2026.- La criada salió respondona. Cierto, el Atlético Morelia UMSNH hizo buenos los pronósticos al quedarse con la victoria sobre Santa Ana del Conde en partido correspondiente a la Jornada 15 de la Liga de Futbol Femenil de la Tercera División Profesional (TDP), sin embargo, no fue tan fácil como se esperaba, porque el cuadro guanajuatense presionó en todas las zonas de la cancha y metió en muchos problemas al conjunto nicolaita, el que acusó desorganización en todos los sectores de la cancha.

La victoria fue por apretado 3-2, pero… Los problemas para el conjunto universitario empezaron desde el silbatazo inicial, tanto así que al minuto 2 la atacante santanera, Jazmín de León, hizo el gol de la quiniela. En gran jugada y tiro de zurda, Alexa Villalobos por fin, luego de 13 partidos de titular, se hizo presente en el marcador (5’) para la igualada transitoria; la goleadora Adriana Ramírez, quien nuevamente anduvo sin rumbo fijo y estorbando en toda la cancha, de penal le dio vuelta al marcador 2-1 (14’); después la siempre cumplidora Sofía Medina hizo golazo al 40’ para poner un 3-2 esperanzador, pero… al 83’, el conjunto guanajuatense descontó para un 3-2 definitivo en favor el Atlético Morelia UMSNH.

Y sí, el cuadro que dirige Francisco Farfán cerró pidiendo la hora, porque (así como su goleadora Adriana Ramírez, quien otra vez anduvo estorbando en todos lados a sus compañeras y dando al traste lo preparado por su entrenador) fue muy desordenado tácticamente, lo que le permitió a Santana del Conde tener balones a modo, estrellar disparos en los travesaños y contar con opciones de gol que no pudieron aprovechar.

Debido a las debilidades que mostraba Atlético Morelia UMSNH desde los primeros 45 minutos, Francisco Farfán mandó dos cambios desde el inicio de la parte complementaria, con los ingresos de Alondra Flores y Dana Luna en sustitución de Zhara Zhoe Vázquez y Johana Soria, modificaciones que no funcionaron porque el equipo se desorganizó más. El estratega nicolaíta se dio cuenta de ello y ordenó dos ingresos más queriendo componer, mandó al fragor de la batalla a Esveidi Murillo y Vania Delgado al 76’, pero nada pudieron aportar porque el equipo estaba ya desarticulado y andaba sin rumbo fijo. Quienes dejaron la cancha fueron Evelin España y Alexa Villalobos.

Hacia el final del encuentro los dos equipos tuvieron opciones, Santana del Conde estrelló un disparo en el travesaño, y Dana Luna recibió pase filtrado dentro del área, de cara al marco y sin marca, pero falló cuando se esperaba que le pusiera número a la casa. El silbatazo final llegó a tiempo, porque parecía más posible que el cuadro visitante lograra la igualada, a que las Zorros aumentaran el marcador.

Con la victoria, el Atlético Morelia UMSNH llega a 36 puntos para recuperar transitoriamente el subliderato, habida cuenta que Halcones visitará mañana a La Piedad Querétaro, equipo al que seguramente derrotará. Santana del Conde se queda con sus 12 puntos en la séptima posición de la Tabla del Grupo 5. Y Adriana Ramírez, con su gol, llega a 19 y se afianza en el primer lugar nacional de anotadoras. En la Jornada 16 el conjunto universitario revivirá a La Piedad Querétaro. El 13 de marzo, en el Estadio Universitario. Así sea.