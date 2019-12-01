Anuncian "Primer Carrera Atlética Migrantes por la Paz y Contra las Adicciones”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 20:32:37
Morelia, Michoacán, a 11 de septiembre de 2025.– En un esfuerzo por promover el deporte, la salud, prevención, unidad comunitaria e inclusión,  se anuncia la primera edición de la “ Carrera Atlética Migrantes por la Paz y Contra las Adicciones”, a efectuarse el domingo 12 de octubre, 2025, Día de la Raza, a las 8 am, salida Catedral de Morelia, evento, único en su tipo, al buscar convertirse en un espacio de encuentro, solidaridad y conciencia sobre los desafíos que enfrenta la sociedad actual.

Al respecto, el licenciado Macario Ramos Chávez, representante en Michoacán, de la organización Fuerza Migrante, que tiene como sede New York, Estados Unidos, dijo que, la justa deportiva con causa, contempla una ruta de 5 kilómetros, categoría femenil y varonil, así como la categoría en sillas de ruedas, misma distancia, libre, con premios para los tres primeros lugares en las categorías correspondientes, las inscripciones, estan abiertas en la página www.latinrace.com  

Así mismo Ramos Chávez, agregó que, de los recursos que se obtengan, se destinará una parte a la Asociación Civil, “ Angel de Corazón AC “, para que siga realizando actividades sociales de amplio impacto, sobre todo, entre los sectores más necesitados de la capital del Estado.

 Macario Ramos destaco que, la carrera, es una poderosa metáfora: el migrante que avanza con resiliencia hacia un futuro mejor, simbolizando la lucha constante por una vida libre de adicciones y la construcción activa de la paz social, que es una de las grandes demandas de la sociedad civil.

Esta iniciativa comunitaria, fomenta la hermandad, promueve el deporte como pilar de la salud física y mental, se erige como una herramienta fundamental para, fortalecer el Tejido Social, al convocar a corredores locales, nacionales y de la comunidad migrante, para traspasar fronteras y unir  a pueblos e individuos, sin distingos de clase, ni credo.

En un momento donde la polarización y la violencia, nublan el panorama, eventos como este son un faro de esperanza. “Migrantes por la Paz” es la  acción concreta que demuestra que, es posible trabajar juntos, ciudadanía y gobierno, por un objetivo común: la paz y el bienestar colectivo, por lo que es importante  tomar las calles con un propósito de vida y a enviar un mensaje de unidad y resiliencia.

 “Esta carrera nace de la convicción de que juntos, podemos correr hacia un futuro mejor. Queremos que cada paso que demos, simbolice un paso más lejos de las adicciones y un paso más cerca de nuestros hermanos. “

