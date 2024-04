América es líder del Clausura 2024, Cruz Azul segundo y Chivas se mete directo a liguilla

Ciudad de México, 28 de abril del 2024.- Con solo dos partidos por disputarse para que la fase regular del Clausura 2024 culmine, las Águilas del América aseguraron ser líderes del torneo tras vencer a Puebla, Cruz Azul arrebató el segundo lugar a Toluca tras vencerlo y Chivas se metió directo a la liguilla tras derrotar al Atlas en el Clásico Tapatío dentro de la Liga MX.

Los dirigidos por André Jardine refrendaron ser el mejor equipo del fútbol mexicano con el liderato general, tras sumar 35 puntos en 17 jornadas, lo cual les pone la etiqueta de máximos favoritos al título, en la búsqueda del bicampeonato.

En tanto, los pupilos de Martín Anselmi sorprendieron a propios y extraños tras conseguir el segundo lugar de la clasificación general, dado que la Máquina Celeste culminó el torneo pasado en el penúltimo lugar de la clasificación general, sin opciones siquiera de Play-In, por lo que el cambio mostrado ilusiona a su afición con la consecución de la décima estrella.

Por su parte, las Chivas Rayadas del Guadalajara firmaron un cierre de torneo espectacular, con 5 victorias en sus últimos 6 encuentros, lo que valió para Fernando Gago y sus dirigidos clasificarse de manera directa a la fase final del Clausura 2024, cuando su puesto en Play-In peligraba apenas hace un mes.

Quien si tendrá que jugar reclasificación son los Pumas de la UNAM, tras su empate 1-1 ante los Gallos Blancos de Querétaro, quienes también aseguraron su lugar en el Play-In.

A falta del partido entre Necaxa y Rayados de Monterrey, que moverá las cosas en la tabla general, la reclasificación se jugaría de la siguiente manera:

Pachuca vs Pumas

Necaxa vs Querétaro

Cabe destacar que el ganador de Pachuca vs Pumas aseguraría su boleto a la fase final de la Liga MX, en tanto que el perdedor tendría otra chance contra el ganador del Necaxa vs Querétaro (las posiciones aún pueden cambiar según el resultado de Necaxa vs Monterrey correspondiente a la jornada 17 del Clausura 2024).