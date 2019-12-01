Alexis Vega entra al quirófano por la rodilla; crece alarma en el ataque mexicano rumbo al Mundial 2026

Ciudad de México, 14 de enero del 2026.- El delantero mexicano, Alexis Vega, quien estará en la lista final de Javier “Vasco” Aguirre para el Mundial 2026, se sometó a una limpieza articular, por lo que estará fuera de las canchas entre cuatro y seis semanas.

Por lo pronto, Vega se perderá los próximos partidos amistosos de la Selección Mexicana, que el próximo 22 de enero visitará a Panamá y el 25 a Bolivia.

La situación del que para muchos es el mejor futbolista mexicano de la Liga MX, se ha replicado en los últimos meses con otros futbolistas nacionales, tal es el caso del César Huerta y Santiago Giménez, quienes también han tenido que pasar por el quirófano a tan solo unos meses de la justa mundialista.

El “Chino” fue operado el pasado 27 de noviembre del 2025 por complicaciones en la pelvis y su tiempo estimado de baja es entre seis y ocho semanas, por lo que estaría próximo a reaparecer en los terrenos de juego.

En el caso de Santi Giménez, fue sometido a una cirugía en su tobillo derecho el pasado 19 de diciembre del 2025 debido a molestias que arrastraba por meses y su tiempo de baja será entre tres y cuatro meses, a la espera de su evolución.