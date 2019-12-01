Alebrijes recibe a Canarios en partido con muchas interrogantes

Oaxaca, Oaxaca, a 16 de enero de 2026.- Atlético Morelia vuelve a la carga. Esta tarde-noche visita a los Alebrijes en la cancha del Instituto Tecnológico de Oaxaca. El silbatazo inicial lo dará Eduardo Reynoso Martínez a la 19:00 horas. El partido corresponde a la segunda jornada de la endeble Liga de Expansión, aunque para el cuadro local es la de su debut, porque le tocó compás de espera en la primera fecha.

Dicho así, entonces, se trata de un enfrentamiento con muchos signos de interrogación, más que los que de manera natural salen para los primeros 5 encuentros de cada campeonato, ya porque poco y nada mostró el conjunto moreliano en su debut, en su estadio y ante Correcaminos, ya porque tendrá hoy un rival al que no se le ha visto en este torneo.

Atractivo el encuentro, sí, indudablemente, porque de cualquier manera puede significar 1 punto para cada adversario o 3 para alguno de los dos, amén de que a ambos le servirá a modo de entrenamiento, independientemente de que sea un partido de liga oficial. Interesante, también, al menos para los fanáticos de una y ora escuadras.

Mario Ortiz, entrenador en jefe de Atlético Morelia, ya podrá dirigir desde el banquillo, lo que no pudo hacer ante Alebrijes, por tener un partido de suspensión. Por el otro lado, en la zona técnica veremos a Efraín Hernández, un entrenador defeño (todavía era México, Distrito Federal cuando nació), quien sabe cómo jugarle al conjunto canario. Así sea.