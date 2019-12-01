Aguirre resalta exigencia y nivel competitivo de la Selección Mexicana tras empate ante Portugal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Marzo de 2026 a las 23:00:19

Ciudad de México, 28 de marzo de 2026.- Tras el empate frente a la selección de Portugal en la reinauguración del Estadio Banorte, el director técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, compareció ante medios y destacó tanto el nivel del rival como la exigencia que representa este tipo de encuentros rumbo a la Copa del Mundo.

En conferencia de prensa, el estratega subrayó la calidad del conjunto europeo, al recordar que se encuentra entre los primeros lugares del ranking de la FIFA, lo que convirtió el partido en una prueba de alto nivel para el equipo mexicano.

Aguirre también consideró que el regreso del Estadio Banorte con un rival de esa categoría ofreció un escenario ideal de preparación, al poner a prueba la capacidad del plantel ante la presión de la afición y la exigencia deportiva.

En ese sentido, el técnico enfatizó que sus jugadores respondieron hasta el final ante un oponente de élite, en un duelo que calificó como una experiencia clave en el proceso de consolidación del equipo.

Asimismo, señaló que tanto este encuentro como el próximo compromiso ante Bélgica serán determinantes para definir la lista final de convocados al Mundial, al tratarse de las últimas evaluaciones antes de cerrar el grupo.

Luego del resultado ante Portugal, la Selección Mexicana continuará su preparación con el partido frente a Bélgica, programado para el próximo martes en la ciudad de Chicago.