Aficionados del Borussia Dortmund no asistirán al partido ante Atalanta en la Champions League

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Febrero de 2026 a las 19:55:21

Dortmund, Alemania, a 24 de febrero de 2026.- Los aficionados, Südtribüne, del Borussia Dortmund anunciaron que no asistirán al partido de vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League ante Atalanta, programado para este miércoles en Bérgamo, Italia.

La alianza de aficionados del Dortmund informó el martes que decidió boicotear el encuentro luego de que varios seguidores fueran impedidos de viajar al partido.

De acuerdo con un comunicado de la organización, hasta 300 aficionados fueron detenidos en aeropuertos alemanes y se les prohibió abordar vuelos hacia Italia por motivos que calificaron como “poco claros”. Según los seguidores, muchos enfrentaron revisiones exhaustivas, restricciones de viaje adicionales y la obligación de reportarse ante las autoridades, tanto en la puerta de embarque como ya dentro de los aviones.

Además, algunos aficionados que ya se encontraban en Italia aseguraron haber recibido visitas de la policía italiana en los lugares donde se hospedaban.

Por su parte, el Borussia Dortmund señaló que no fue informado previamente sobre estas medidas y afirmó desconocer el trasfondo de las acciones, que calificó como “difíciles de comprender”. El club expresó sorpresa por el alcance de los operativos y aseguró que se trata de una situación inédita por su forma e intensidad.

Finalmente, la institución alemana lamentó que lo que consideró un comportamiento “cuestionable” de las autoridades esté provocando que una parte de su afición decida no asistir al partido.