¡Adiós Xabi Alonso! Real Madrid anuncia su destitución

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 13:51:59

Madrid, España, 12 de enero del 2026.- El Real Madrid anunció por medio de un comunicado la destitución de su entrenador Xabi Alonso por “mutuo acuerdo”, luego de que el domingo pasado el conjunto merengue cayera ante el Barcelona en la final de la Super Copa de España.

“Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”, se lee en el texto.

“El Real Madrid muestra su agradecimiento a Xabi Alonso y a todo su cuerpo técnico por los siete meses de trabajo en su regreso al club como técnico tras triunfar como jugador”, se añade en el comunicado.

“Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas”, sentencia el texto.

Cabe recordar que Xabi Alonso tomó el timón del Real Madrid para dirigirlo en el Mundial de Clubes el pasado mes de junio, luego de cerrar su etapa como director técnico del Bayer Leverkusen, equipo al que hizo campeón de la Bundesliga.