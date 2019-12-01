Álvaro Fidalgo recibe su primera convocatoria con México para amistosos internacionales

Álvaro Fidalgo recibe su primera convocatoria con México para amistosos internacionales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 20:48:41
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Ciudad de México, 19 de marzo de 2026.- El mediocampista del Real Betis, Álvaro Fidalgo, recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, marcando un momento clave en su carrera internacional.

El jugador, de origen español y recientemente naturalizado mexicano, da así un paso importante al integrarse al representativo nacional, donde buscará consolidarse y ganarse un lugar en futuras convocatorias.

Esta oportunidad llega en un momento relevante, ya que el combinado mexicano continúa su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026, por lo que los encuentros amistosos servirán para evaluar a nuevos talentos y fortalecer el plantel.

Fidalgo ha destacado en el futbol mexicano por su calidad técnica, visión de juego y regularidad en el mediocampo, características que podrían aportar equilibrio y creatividad al equipo nacional mexicano dirigido por Javier Aguirre.

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