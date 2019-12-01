2025 fue un año histórico para el deporte nicolaita con el impulso de Yarabí Ávila

20 de Diciembre de 2025
Morelia, Michoacán, a 20 de diciembre de 2025. – Como nunca antes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) alcanzó cifras históricas en cuanto a deportistas calificados y numero de medallas obtenidas en la Universiada Nacional 2025, resultado del apoyo decido que la rectora Yarabí Ávila González le ha dado al deporte y del talento y esfuerzo de las y los atletas nicolaitas.

 

Este año y después de terminar como la mejor universidad en las etapas estatal y regional, la Casa de Hidalgo logró calificar a 161 deportistas a la máxima justa estudiantil del país, una cifra histórica, de los cuales 69 estudiantes fueron mujeres y 92 hombres, que compitieron en 16 disciplinas como ajedrez, atletismo, triatlón, natación, taekwondo, bádminton, volibol de playa femenil y varonil, fútbol bardas femenil y varonil, fútbol asociación femenil y varonil, karate, judo, basquetbol 3x3 femenil y varonil, levantamiento de pesas, pádel, tiro con arco y box. 

 

Y tras una actuación brillante de las y los nicolaitas, impusieron récord de medallas al ganar un total de 26 metales, de los cuales fueron seis de Oro, cuatro de Plata y 16 de Bronce.

 

“La Universidad Michoacana vive su mejor momento en el plano deportivo, nunca había habido tanto apoyo para el deporte, tenemos mejores instalaciones, hemos llevado a más atletas a la Universiada Nacional, acabamos de tener un logro histórico de 26 medallas universitarias, tenemos seleccionados nacionales y todo eso se debe al gran apoyo que nos ha dado nuestra rectora, Yarabí Ávila", comentó Gustavo Farías, director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH.

 

