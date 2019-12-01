Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 15:25:42

Morelia, Michoacán; 18 de noviembre de 2026.– El gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, es un aliado en proyectar la vocación artesanal de nuestras tenencias, lo que quedó reflejado con los resultados positivos de la undécima Feria del Molcajete de San Nicolás Obispo.

En ese sentido, la Secretaría de Fomento Económico (Sefeco) informa que, con una afluencia de 16 mil 500 visitantes, una derrama económica de un millón 155 mil pesos y la participación de 75 expositores, concluyó este importante escaparate para las artesanías, la gastronomía y la economía local.

Durante el fin de semana de actividades, las y los asistentes pudieron conocer y adquirir una amplia variedad de piezas elaboradas en piedra volcánica, productos que reflejan el conocimiento y la tradición artesanal que ha pasado de generación en generación en esta localidad.

La feria también permitió que turistas y visitantes se acercaran al trabajo de las y los maestros artesanos, quienes mantienen viva la elaboración de molcajetes, metates y diversas piezas de piedra volcánica.

De esta manera, se fortalece el reconocimiento a su oficio y se generan oportunidades para ampliar la comercialización de sus productos.

El Gobierno de Morelia continúa impulsando así el comercio local, el turismo y el desarrollo económico de sus tenencias, reconociendo el valor de quienes, con su trabajo y talento, mantienen vivas las tradiciones del mejor lugar para vivir.