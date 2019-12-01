Visitan más de 72 mil personas el “Festival de Comunidades Extranjeras” en el municipio de Querétaro: Mariana Ortiz 

Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2025.- La secretaria de Turismo del municipio de Querétaro, Mariana Ortiz Cabrera, informó que el “Festival de Comunidades Extranjeras” tuvo una asistencia de 72 mil personas y una derrama económica de 59 millones de pesos, el cual se llevó a cabo del 9 al 12 octubre en el parque Bicentenario.

Mencionó que esta edición VXII del Festival rompió con las estimaciones que se tenían contempladas, desde la asistencia, derrama económica y ocupación hotelera, ya que el cambio de sede hasta el parque Bicentenario en la delegación Santa Rosa Jáuregui.

“La meta estimada era de 60 mil visitantes; y se registraron del 9 al 12 de octubre más de 72 mil personas; la derrama económica esperada era de 50 millones, y se logró un monto de 59 millones de pesos y tuvimos una ocupación hotelera de entre 68 y 70 por ciento”, dijo.

Reconoció que el haber regresado al festival a su sede original, se espera que este se vuelva una tradición que beneficie a los participantes y asistentes, además el lugar cuenta con mayor espacio tanto en estacionamiento y de forma general para la disposición para expositores y visitantes.

Puntualizó que participaron 65 países provenientes de América, África, Asia y Europa; donde se destacó la incorporación de Noruega, Jordania, Mauritania y Zambia.



Cabe mencionar que la próxima edición, también se realizará en el parque bicentenario y coincidirá con la Copa del Mundo organizada por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA), por lo que adelantó que se esperan sorpresas relacionadas con la está justa deportiva que tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá.