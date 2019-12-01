Un viaje al pasado entre rieles: la antigua estación de Villagrán revive su historia

Villagrán, Guanajuato, a 11 de abril 2026.- Entre muros que resguardan más de un siglo de memoria, la antigua estación del ferrocarril de Villagrán se mantiene como un punto de encuentro entre el pasado y el presente, donde la historia cobra vida a través de objetos, fotografías y relatos que dan identidad al municipio.

Este emblemático recinto, que alguna vez fue clave para la llegada de pasajeros y mercancías, hoy abre sus puertas como museo, ofreciendo a visitantes una mirada cercana a distintas etapas de la historia local, desde vestigios de la Revolución Mexicana hasta piezas de valor cultural que reflejan las raíces de la región.

Tras permanecer cerrado por un periodo de dos años, el espacio fue rehabilitado y reabierto en febrero de 2025, consolidándose nuevamente como un sitio de interés para familias, estudiantes y amantes de la historia. Bajo la coordinación del cronista municipal, Raúl Pérez, el museo busca preservar la memoria colectiva y fortalecer el sentido de pertenencia entre los habitantes.

La antigua estación formó parte de una de las rutas ferroviarias más importantes del país, establecida a finales del siglo XIX, la cual permitió conectar a Villagrán con diversas ciudades, impulsando su desarrollo económico y social.

Con el paso del tiempo y la desaparición del servicio de pasajeros en la década de los noventa, el inmueble dejó de operar como estación; sin embargo, su esencia se mantiene intacta gracias a los esfuerzos por rescatarlo y darle un nuevo significado como espacio cultural.

Hoy, este sitio no solo conserva su estructura original, sino que se ha transformado en un lugar donde cada rincón cuenta una historia, invitando a las nuevas generaciones a descubrir el legado que ha dado forma al Villagrán actual.

Las puertas del museo están abiertas de lunes a viernes, en horario matutino, para quienes deseen recorrer este espacio lleno de tradición, donde el pasado sigue presente en cada detalle.