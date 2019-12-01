Un crisol de manifestaciones artísticas y populares ofrece la Galería Libertad en su segunda temporada de exposiciones en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 13 de febrero del 2026.- La pasión del sentir y del vivir se hizo presente en la Galería Libertad durante la inauguración de su segunda temporada de exposiciones 2026, en un conjunto de diversas manifestaciones artísticas y culturales con sabor de lo popular, de lo íntimo, lo ritual y lo festivo, con arte, rock, danza y lucha libre.

Más de mil personas asistieron a la apertura de las muestras que en esta ocasión ofrecen diversas miradas en torno a las fiestas populares, estampas de lo íntimo, de lo local, de la charrería, de la fiesta de todos los muertos, de las celebraciones de Hércules y La Cañada; con diversas manifestaciones en torno a la magia de la sanación y la medicina tradicional, con los círculos de mujeres y su empoderamiento y con toda la planta baja del recinto dedicada a la cultura del deporte de las cabelleras y las máscaras.

En la Galería se montó un circo a tres pistas; hubo danza contemporánea, rock en español, acciones luchísticas que fueron muy aplaudidas por adultos, niñas y niños, con la participación de la voz oficial de la Arena Querétaro, Mani Velarde, en lo que fue una sinergia total de las expresiones populares con las experiencias personales y las diferentes formas de ver e interpretar la realidad queretana.

Respecto de las exposiciones que integran la segunda tenporada del año, la directora de la galería, Marja Godoy, comentó que Esmeralda Nerecis presenta pinturas al óleo y una instalación en torno a los procesos de duelo y catarsis, en tanto que el artista queretano Jonatán Olvera ofrece una aproximación pictórica de gran calidad.

Por otra parte, Beto López, el Mago del Diseño, participa con una serie de carteles en torno a la lucha libre, disciplina que también aborda el maestro Portaveritas, con ilustraciones y piezas que se han publocado en revistas locales, nacionales e internacionales, con mucho impacto social; ambos llenan el espacio con obras que forman parte de la construcción del imaginario de la cultura de los combates sobre el ring, modelando el lenguaje visual y artístico que acompaña a ese fenómeno cultural.

Otras de las exposiciones, “Virgencitas luchonas”, reúne la visión de 50 artistas de diferentes disciplinas que van desde el dibujo, la ilustración, el art toy, la fotografía y la escultura, inspirados en la obra de la "virgencita luchona" del luchador graffiti "Struendo", que celebra 25 años en ese deporte.

“Entre cuerdas, llaves, luz y cámaras” es el título de otra de las muestras con la misma temática de la lucha libre, en la que 10 fotógrafos queretanos y cinco de otras entidades presentan un reflejo de ese oxímoron que produce la lente, en donde, por más que se piense que son instantes fugaces, es sólo a través de sus ojos que se han escrito en luz y piedra esas niguras del pancracio.

De esa forma, en esta ocasión el recinto brinda al público un abanico de manifestaciones de diversas tematicas, con fotografía, ilustración digital, escultura y pintura en diversos formatos. Las exposiciones pueden visitarse hasta el 8 de marzo, de martes a domingo, de 10:00 a 19:45 horas; la Galeria Libertad se ubica en Andador Libertad, número 56, en el Centro Histórico de la capital queretana; la entrada es libre.