UAG invita a la quinta edición de “MIKTLÁN: Entre la fe, la cultura y la tradición”

Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre del 2025.- En el marco del 90 aniversario de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), te invitamos a vivir una experiencia única en la quinta edición de MIKTLÁN, un evento conmemorativo que celebra la riqueza de nuestras tradiciones con el lema “Entre la fe, la cultura y la tradición”.
Este año, MIKTLÁN ofrece un programa especial que rinde homenaje a la identidad mexicana a través de la fusión de raíces prehispánicas, herencia española y expresiones contemporáneas. Un encuentro con nuestras tradiciones más profundas, donde la espiritualidad, el arte y la memoria se dan cita.
Iniciamos con una Calenda tradicional
La celebración comenzará con una espectacular Calenda, un desfile festivo de origen oaxaqueño, lleno de música, color, danzas y alegría, que marcará el inicio de esta gran fiesta cultural.
Espectáculos principales
Este año presentamos dos shows artísticos que exploran la riqueza cultural de nuestras tradiciones:
- Raíces de fuego y fe
Una presentación especial dedicada a España, país cuya historia y espiritualidad se entrelazaron con las tradiciones ancestrales de México. A través de la danza y la música, evocamos ese legado compartido que vive en los altares, las ofrendas y los rezos del Día de Muertos.
- Raíces del Sur
Un viaje por las profundidades culturales de Oaxaca y Yucatán, dos regiones donde la muerte se celebra como parte esencial de la vida. Música, danza y tradición se fusionan para honrar a nuestros muertos y celebrar la vida que nunca se olvida.
Espacio para niñas y niños: Kokonechatli
Los más pequeños también podrán disfrutar de esta festividad en Kokonechatli, un espacio infantil con actividades como:
- Presentaciones artísticas
- Talleres creativos
- Exposición de tumbas y calaveritas de papel maché
- Concursos, muestra y encendido de altares de muertos
- Concurso de caracterización de catrinas
Además, contaremos con una zona gastronómica para disfrutar de lo mejor de nuestra cocina tradicional.
Fecha, lugar y horarios
- Jueves 30 de octubre
- Kokonechatli: a partir de las 17:00 horas
- Calenda inaugural: 18:00 horas
- Clausura del evento: 22:00 horas
- Lugar: Universidad Autónoma de Guadalajara, Ciudad Universitaria, Av. Patria 1201, Col. Lomas del Valle
Evento gratuito y abierto a todo el público
¡Te esperamos con toda tu familia! Una celebración viva de nuestras tradiciones y nuestra fe!
Registro obligatorio:
Para asistir, es necesario registrarse en el siguiente enlace:
www.experiencias.uag.mx/miktlan
Informes al: 33 1342 7209