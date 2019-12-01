UAG invita a la quinta edición de “MIKTLÁN: Entre la fe, la cultura y la tradición”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Octubre de 2025 a las 22:34:08

Guadalajara, Jalisco, 20 de octubre del 2025.- En el marco del 90 aniversario de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), te invitamos a vivir una experiencia única en la quinta edición de MIKTLÁN, un evento conmemorativo que celebra la riqueza de nuestras tradiciones con el lema “Entre la fe, la cultura y la tradición”.

Este año, MIKTLÁN ofrece un programa especial que rinde homenaje a la identidad mexicana a través de la fusión de raíces prehispánicas, herencia española y expresiones contemporáneas. Un encuentro con nuestras tradiciones más profundas, donde la espiritualidad, el arte y la memoria se dan cita.

Iniciamos con una Calenda tradicional

La celebración comenzará con una espectacular Calenda, un desfile festivo de origen oaxaqueño, lleno de música, color, danzas y alegría, que marcará el inicio de esta gran fiesta cultural.



Espectáculos principales

Este año presentamos dos shows artísticos que exploran la riqueza cultural de nuestras tradiciones:

Raíces de fuego y fe

Una presentación especial dedicada a España, país cuya historia y espiritualidad se entrelazaron con las tradiciones ancestrales de México. A través de la danza y la música, evocamos ese legado compartido que vive en los altares, las ofrendas y los rezos del Día de Muertos.

Raíces del Sur

Un viaje por las profundidades culturales de Oaxaca y Yucatán, dos regiones donde la muerte se celebra como parte esencial de la vida. Música, danza y tradición se fusionan para honrar a nuestros muertos y celebrar la vida que nunca se olvida.



Espacio para niñas y niños: Kokonechatli

Los más pequeños también podrán disfrutar de esta festividad en Kokonechatli, un espacio infantil con actividades como:

Presentaciones artísticas

Talleres creativos

Exposición de tumbas y calaveritas de papel maché

Concursos, muestra y encendido de altares de muertos

Concurso de caracterización de catrinas

Además, contaremos con una zona gastronómica para disfrutar de lo mejor de nuestra cocina tradicional.



Fecha, lugar y horarios

Jueves 30 de octubre Kokonechatli: a partir de las 17:00 horas Calenda inaugural: 18:00 horas Clausura del evento: 22:00 horas Lugar: Universidad Autónoma de Guadalajara, Ciudad Universitaria, Av. Patria 1201, Col. Lomas del Valle



Evento gratuito y abierto a todo el público

¡Te esperamos con toda tu familia! Una celebración viva de nuestras tradiciones y nuestra fe!

Registro obligatorio:

Para asistir, es necesario registrarse en el siguiente enlace:

www.experiencias.uag.mx/miktlan

Informes al: 33 1342 7209