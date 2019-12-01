TunaFest llegará a Quiroga; participan más de 10 tunas

Morelia, Michoacán, a 06 de octubre del 2025.- El municipio de Quiroga será sede del TunaFest los días 18 y 19 de octubre, anunciaron autoridades municipales y organizadores del evento. En esta edición se cuenta con la participación de 10 grupos de tunas, dos de ellas internacionales procedentes de Colombia y Madrid.

Alma Mireya González Sánchez, alcaldesa de Quiroga, informó que el programa arranca el día 18 de octubre a las seis de la tarde con una callejoneada que partirá desde el Palacio Municipal y culminará con un concierto en la plaza principal del municipio.

Mientras que el día domingo algunas de las tunas amenizarán la misa de 12 en la Parroquia de San Diego de Alcalá. Afirmó que Quiroga se encuentra listo para recibir al turismo en esta temporada previa a la Noche de Muertos.

Por su parte, Juan Carlos Téllez Ponce, director del Tunafest, recalcó que se trata de una tradición originaria de Michoacán desde antes de la época de la conquista, a través de grupos de los colegios, que posteriormente se convirtieron en universidades.

Sin embargo, reconoció que son pocos los jóvenes que integran las tunas actualmente, e incluso, a pesar de tratarse de actividades propias de estudiantes, ni si quiera en las universidades, por lo que son personas mayores quienes se suman para continuar con esta costumbre.

Cabe señalar que para el fin de semana del festival, Quiroga ya reporta el 44 por ciento de habitaciones ocupadas de su capacidad hotelera, lo que representa 110 habitaciones, algunos de los turistas tienen procedencia de Monterrey.