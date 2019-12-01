Toritos infantiles, muestra de continuidad generacional dentro del Carnaval del Torito de Petate: SeCultura Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Febrero de 2026 a las 17:21:09
Morelia, Michoacán; 09 de febrero de 2026.- El Carnaval del Torito de Petate es una de las expresiones más representativas de la identidad cultural de Morelia, y este año contará con la participación de 85 toritos de petate, de los cuales 15 son infantiles, reflejo del relevo generacional y del arraigo de esta festividad entre las nuevas generaciones.

Así lo afirmó la secretaria de Cultura de Morelia (SeCultura), Fátima Chávez Alcaraz, quien destacó que esta celebración representa un punto de encuentro entre colonias, artesanos, niñas, niños y jóvenes, que encuentran en el Torito de Petate una forma de preservar la memoria colectiva y fortalecer el tejido social.

“La participación de 15 toritos infantiles es motivo de orgullo, ya que demuestra que nuestras tradiciones siguen vivas y que están siendo transmitidas con amor y responsabilidad a las nuevas generaciones”, expresó. 

Para garantizar el bienestar de las niñas y los niños participantes, los toritos infantiles encabezarán el recorrido, lo que permitirá ofrecer un entorno más seguro durante el desarrollo del evento. 

La titular de SeCultura resaltó que esta festividad representa un espacio de convivencia familiar, aprendizaje y transmisión de valores culturales, donde la participación comunitaria es fundamental. En ese sentido, reiteró la invitación a las y los morelianos y visitantes, a sumarse a esta celebración y ser parte de una tradición que sigue creciendo de generación en generación.

El Carnaval del Torito de Petate se llevará a cabo el próximo 14 de febrero, a las 11:00 horas, con un recorrido que partirá de la fuente de las Tarascas hacia la Catedral de Morelia, llenando de música, color y alegría las principales calles del Centro Histórico.

Este tradicional evento forma parte del compromiso del Gobierno de Morelia, encabezado por el presidente Alfonso Martínez Alcázar, de continuar impulsando acciones que fortalezcan las tradiciones populares y promuevan la participación ciudadana.

