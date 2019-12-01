Todo listo para la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 12:01:06

Morelia, Michoacán; a 25 de septiembre del 2025.– El Gobierno de Morelia, que encabeza el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura), informó que ya está todo listo para el arranque de la IV Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), augurando una experiencia literaria sin precedentes en la región.

A decir de la secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, esta gran fiesta literaria, que se desarrollará del 26 de septiembre al 5 de octubre, hará que "Morelia se transforme en un importante punto de encuentro cultural, con más de 190 actividades que incluyen presentaciones editoriales y artísticas, mesas redondas, conferencias magistrales, talleres, lecturas dramatizadas y exposiciones".

Recordó que Portugal, como país invitado, traerá a los escritores Patricia Portela y Afonso Cruz, además de que se contará con la pluma de más de 40 escritores y escritoras de renombre nacional como: Leonardo Curzio, Guillermo Fadanelli, Rocío Cerón, Nacho Lozano, Andrés Cota, Andrea Chapela, Juan Miguel Zunzunegui, David Anuar, Jorge Comensal, Elisa de Gortari, Juan Gedovius, Daniel Herrera, Julia Santibañez, Vicente Alfonso, JM Servín y Manya Loria.

Además, previo al arranque de la Fillm, se inaugurará la exposición fotográfica “José Saramago. Volver a los pasos dados”, en el Centro Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con sede en Morelia, con la que se enriquecerá la experiencia cultural.

Cabe recordar que este año, la feria se extiende por primera vez a Sahuayo, los días 28 y 29 de septiembre, ampliando así su alcance y su impacto cultural.

La colaboración de 10 instituciones y la participación de 77 voluntarios garantizará el éxito de este gran evento, que se creó bajo la administración del presidente Alfonso Martínez,

La administración municipal reafirma que la lectura es una herramienta esencial para el desarrollo personal y la construcción de una cultura de paz. En ese sentido, Fátima Chávez resaltó que la Fillm se ha logrado consolidar como un espacio clave de libertad de expresión y acceso a los derechos culturales.

Toda la programación está disponible en: cultura.morelia.gob.mx