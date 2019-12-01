Todo listo para el 10º Desfile de Catrinas y Catrines en Morelia

Morelia, Michoacán; 01 de noviembre de 2026.- El Gobierno de Morelia, a través de la Secretaría de Cultura (SeCultura) de Morelia, informó que todo está listo para celebrar la décima edición del tradicional Desfile de Catrinas y Catrines, una de las actividades más esperadas de la temporada de Día de Muertos, que este año conmemora una década de llenar de tradición, arte y cultura las calles del Centro Histórico.

Esta iniciativa tiene sus raíces en la Preparatoria Federal por Cooperación "Melchor Ocampo" (Prefeco) y, durante la administración del presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar, trascendió los espacios escolares para convertirse en un desfile abierto a toda la ciudadanía, consolidándose como una de las celebraciones más emblemáticas de Morelia.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, invitó a las familias morelianas, visitantes y turistas a sumarse a esta gran celebración que fortalece nuestras tradiciones y promueve la apropiación del espacio público a través de la cultura.

Para esta edición se espera la participación de 3 mil 500 personas caracterizadas como catrinas y catrines, quienes recorrerán la avenida Madero en un ambiente de respeto, creatividad y orgullo por una de las festividades más representativas de México.

Como parte de las actividades, se instalarán ocho módulos de maquillaje para quienes deseen sumarse al desfile, caracterizados. Los módulos estarán ubicados en Villalongín, la Calzada Fray Antonio de San Miguel y el Jardín Morelos, y brindarán servicio a partir de las 16:00 horas.

El Desfile de Catrinas y Catrines dará inicio a las 18:00 horas en la Fuente de las Tarascas; avanzará por la avenida Madero hasta la Catedral de Morelia, y el desfogue de participantes se realizará por la calle Allende con dirección a la Plaza Valladolid.