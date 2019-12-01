Todo listo para bailar en el tablado de la Catedral del Huapango en San Joaquín, Querétaro

San Joaquín, Querétaro, a 7 de abril de 2026.- Todo listo para el LV Concurso Nacional de Baile Huapango Huasteco (CNBHH) que se realizará del 9 al 11 de abril en el municipio de San Joaquín, donde participarán más de 700 parejas providentes de las seis regiones de la huasteca que bailarán en el tablado de la Catedral del Huapango.

La titular de la Secretaría de Cultura del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, destacó que se esperan más de mil 500 competidores, y más de 10 mil personas acudirán a la Catedral del Huapango donde se repartirá una bolsa de premios superior a los 340 mil pesos.

“Hablar del huapango en Querétaro es hablar de una tradición viva que nace de lo cotidiano, en las plazas, en las fiestas, en el encuentro entre las personas, el concurso es un espacio fundamental, no sólo por lo que sucede en el escenario, sino por lo que representa un punto de encuentro donde esta tradición se comparte, se fortalece y continúa vigente”, dijo.

Reconoció que a través de la cultura se engrandecen las comunidades, y el huapango es un ejemplo de unión entre estados, ya que en este concurso nacional no solo convergen las regiones huastecas de Querétaro, Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí y Tamaulipas, sino que, debido a la importancia del encuentro, ya participan bailarines de otros estados como Aguascalientes, Oaxaca, Ciudad de México y de Texas.

Por su parte, el presidente municipal de San Joaquín, Carlos Manuel Ledezma mencionó que se los hoteles y cabañas de la demarcación ya están llenas, tendiendo una ocupación de dos mil 500 personas, por lo que como cada año se establecerá una zona para acampar, la cual puede recibir hasta siete mil personas, además hay habitantes del municipio que dan alojamiento a los participantes y visitantes.

“Invitarlos a todos a que nos visiten en San Joaquín; van a vivir una experiencia inolvidable en la magia de nuestro municipio, que siempre los recibirá con los brazos abiertos”.

Mencionó que el concurso incluye cinco categorías: pequeños huapangueros, infantil, juvenil, adulto y grandes huapangueros.

Cabe mencionar, que el día 12 de abril también se realizará el XXIII concurso de Violín, donde participarán más de 20 tríos huapangueros, donde los virtuosos violinistas tocarán para conocer al mejor de ellos.