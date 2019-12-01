Tianguis Artesanal de Uruapan recibirá a 1,500 personas artesanas de 80 comunidades: Casart

Morelia, Michoacán, 9 de febrero de 2026.- El Tianguis Artesanal de Domingo de Ramos, considerado el más grande de Latinoamérica, reunirá a mil 500 artesanas y artesanos de 80 comunidades, quienes del 28 de marzo al 12 de abril ofrecerán piezas representativas de las 16 ramas artesanales en las principales plazas del centro de Uruapan.

En conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el director general de la Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), Cástor Estrada Robles, destacó que el año pasado el Tianguis Artesanal generó una derrama económica de 45 millones de pesos, lo que indica un fortalecimiento al sector.

Adelantó que la ceremonia inaugural, que se realizará el próximo 28 de marzo, contará con 50 contingentes artesanales de las siete regiones del estado, con premios para los siete mejores por un total de 55 mil pesos.

Asimismo, informó que para la 65 edición del Concurso Estatal de Artesanías se destinará una bolsa de un millón 600 mil pesos, distribuida en 178 premios dentro de 25 categorías. Esta cifra es un 50 por ciento superior a la registrada al inicio de la actual administración, cuando el monto era de un millón 65 mil pesos.

Por su parte, la presidenta de la Unión Estatal de Artesanos de Michoacán, María Emilia Reyes Oseguera, llamó al público a valorar el trabajo artesanal mediante la compra de piezas directamente con las artesanas y artesanos, e invitó a asistir al desfile que podrán disfrutar en las principales calles del Centro de Uruapan.