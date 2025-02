SEE Michoacán y Fondo de Cultura Económica consolidan alianza

Ciudad de México, a 13 de febrero de 2025.- El derecho a la educación y a la lectura hoy está más presente que nunca, la Secretaría de Educación del Estado (SEE), a cargo de Gaby Molina, y el Fondo de Cultura Económica (FCE), con Paco Ignacio Taibo II, consolidan su alianza y presentan una colección de coediciones de diez títulos clásicos de la historiografía mexicana, con el fin de distribuir 10 mil ejemplares en todo el estado.

“El departamento editorial de la SEE estuvo inerte muchos años; hoy nacen estos 10 títulos que tienen un valor histórico, político, ideológico y social, y que son el inicio de un proyecto más grande que pronto detallará el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, con lo que Michoacán camina a ser una potencia de creación literaria”, señaló Gaby Molina en la presentación de la colección, en la Librería Octavio Paz del FCE.

Por su parte, Paco Ignacio Taibo II celebró que “Michoacán vive uno de sus mejores momentos, al haber levantado los índices de lectura, la distribución de libros, los debates, los clubes, es un éxito… por eso para nosotros, acoger el nacimiento de Cuarta República, era obligado, cómo no vas a recibir a tu familia que trae las buenas noticias de otros lados. Hoy, Morelia es la capital de la República”.

Asimismo, el director del FCE llamó a celebrar esta relación fraterna y continua con Michoacán, que dio inicio con el programa de fomento a la lectura “En Michoacán Se Lee”, el cual ha llevado miles de libros de literatura y ciencia a escuelas y comunidades, además de talleres de comprensión lectora y redacción, para impulsar la estrategia de forma integral.

Estos primeros diez libros marcan el inicio de la formación de una biblioteca michoacana; es decir, una colección de libros sobre hechos o personajes históricos de Michoacán. Dicha literatura será distribuida entre maestras, maestros, normalistas, planteles de educación media superior y superior, además de ser presentados en ferias de libro municipales y regionales.

Algunos de los títulos de las coediciones son “Francisco J. Múgica. El Presidente que no tuvimos”, de Anna Ribera Carbó; “Pueblo en vilo”, de Luis González y González; “Don Melchor Ocampo, reformador de México”, de José C. Valadés; “Me quiebro, pero no me doblo”, de Orlando Ortiz; y “Primo Tapia y la revuelta agraria michoacana”, de Paul Friederich; entre otros.