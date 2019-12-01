Secum lleva a Argentina la tradición michoacana de Noche de Muertos

Buenos Aires, Argentina, 1 de noviembre de 2026.- La Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, la Embajada de México en Argentina y el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, comparte la tradición michoacana de Noche de Muertos en la capital argentina. El encuentro “La Noche de Ánimas en Michoacán” registró 22 mil visitantes durante su primera jornada y continuará este 1 de noviembre con un segundo día de actividades, así lo informó la titular de la dependencia estatal, Tamara Sosa Alanís.

Como piezas centrales se presentan un altar tradicional de casa y una representación de las ofrendas de panteón de las comunidades de la zona lacustre de Pátzcuaro, elaborados por portadores de tradición. Durante la inauguración, la directora de Vinculación de la Secum, Ireri Vargas, explicó que para su montaje se trasladaron más de 400 piezas artesanales, entre figuras de alfeñique, portavelas, floreros y otras piezas de barro, además del pan tradicional que se coloca en las ofrendas.

Los arcos de cempasúchil, la luz de las velas, el aroma del copal y el incienso acercan al público a la atmósfera de esta celebración. Vargas destacó que esta participación refleja una cultura viva, sostenida por las comunidades que preservan sus tradiciones, y expresó el deseo de que las personas asistentes visiten Michoacán para conocer de primera mano esta experiencia.

También hubo una intervención musical a cargo del Dueto Sirankua, cuyo nombre significa “Nuestras raíces”, integrado por Josué Isaí Corral Bribiesca, de Tiríndaro, y Erik Cruz Lucas, de Santa Fe de la Laguna. Durante su presentación interpretaron las pirekuas “Canto al lago Yunuen”, de Ismael García; “Tirinkini tsitsiki”, de dominio público, y “Animecha Kétsitakua”, de Teodoro Vicente Lemus, para compartir la sensibilidad musical del pueblo purépecha.

El programa también incluye la exposición fotográfica “Portando mi identidad”, sobre indumentaria de ceremonia, danza y uso cotidiano de los pueblos originarios, así como una exhibición artesanal con piezas de popote de trigo de Antonio Cornelio Rendón, galardonado con el Premio Estatal de las Artes Eréndira, y el trabajo textil de Bertha Villagómez, ambos de Tzintzuntzan. Sellos y tatuajes temporales alusivos al Día de Muertos complementan este encuentro que proyecta la riqueza cultural michoacana en Argentina.