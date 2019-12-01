SeCultura Morelia invita a jornada de lectura y diálogo en el marco del 25N

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 11:23:48

Morelia, Michoacán; 19 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita a la ciudadanía a participar en las “Lecturas para no callar”, una jornada simultánea de reflexión y sensibilización a través de la palabra y el diálogo en el marco del 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que esta actividad se enmarca dentro de las acciones en favor de la mujer desde el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.

Su objetivo es “Abrir espacios seguros donde la literatura y la voz comunitaria sirvan como herramientas para visibilizar y reflexionar sobre las violencias que enfrentan las mujeres, así como para promover una cultura de paz e igualdad”, detalló Chávez Alcaraz.

Las “Lecturas para no callar” se realizarán de manera simultánea en cuatro espacios públicos del Centro Histórico, el próximo sábado 22 de noviembre a las 16:00 horas, con la participación de destacadas mediadoras de lectura, intérpretes y especialistas:

• Andador El Nigromante:

– Magda Castro Álvarez.

– Psicóloga: Ariadna M. Gutiérrez.

• Plaza San José:

– Valentina Freire.

– Psicóloga: Esmeralda Domínguez.

• Plaza Villalongín:

– Ismene Mercado.

– Psicóloga: Saudi A. Couto.

• Andador Miguel Hidalgo:

– Tania Castro.

– Psicóloga: Perla Isabel Luna.

Cabe mencionar que, tras las lecturas dramatizadas, se abrirá un espacio de diálogo y reflexión guiado por una psicóloga.

La actividad está dirigida a personas adultas y busca generar un encuentro comunitario donde la palabra se convierta en un acto de memoria, acompañamiento y resistencia frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.

SeCultura Morelia invita a la ciudadanía a sumarse y ser parte de esta experiencia colectiva que, desde la cultura, contribuye a la construcción del mejor lugar para vivir, mediante una sociedad más empática y humana.