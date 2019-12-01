SeCultura Morelia invita a jornada de lectura y diálogo en el marco del 25N

SeCultura Morelia invita a jornada de lectura y diálogo en el marco del 25N
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 11:23:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 19 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) invita a la ciudadanía a participar en las “Lecturas para no callar”, una jornada simultánea de reflexión y sensibilización a través de la palabra y el diálogo en el marco del 25 de noviembre (25N), Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, detalló que esta actividad se enmarca dentro de las acciones en favor de la mujer desde el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar.  

Su objetivo es “Abrir espacios seguros donde la literatura y la voz comunitaria sirvan como herramientas para visibilizar y reflexionar sobre las violencias que enfrentan las mujeres, así como para promover una cultura de paz e igualdad”, detalló Chávez Alcaraz. 

Las “Lecturas para no callar” se realizarán de manera simultánea en cuatro espacios públicos del Centro Histórico, el próximo sábado 22 de noviembre a las 16:00 horas, con la participación de destacadas mediadoras de lectura, intérpretes y especialistas:

•    Andador El Nigromante:
–    Magda Castro Álvarez.
–    Psicóloga: Ariadna M. Gutiérrez. 

•    Plaza San José:
–    Valentina Freire.
–    Psicóloga: Esmeralda Domínguez.

•    Plaza Villalongín:
–    Ismene Mercado.
–    Psicóloga: Saudi A. Couto.

•    Andador Miguel Hidalgo:
–    Tania Castro. 
–    Psicóloga: Perla Isabel Luna. 

Cabe mencionar que, tras las lecturas dramatizadas, se abrirá un espacio de diálogo y reflexión guiado por una psicóloga. 

La actividad está dirigida a personas adultas y busca generar un encuentro comunitario donde la palabra se convierta en un acto de memoria, acompañamiento y resistencia frente a todas las formas de violencia contra las mujeres.

SeCultura Morelia invita a la ciudadanía a sumarse y ser parte de esta experiencia colectiva que, desde la cultura, contribuye a la construcción del mejor lugar para vivir, mediante una sociedad más empática y humana.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Servicio Social: Se requiere ayuda para identificar a hombre localizado sin vida en Morelia, Michoacán 
Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto
Morelos: hallan dos cuerpos dentro de la cajuela de un auto abandonado
Asaltan tienda de empeño en Celaya, Guanajuato; se llevan botín de 200 mil pesos
Más información de la categoria
Alcaldes no deberían participar en Plan Michoacán, están involucrados con el crimen: Cemeí Verdía
Claudia Sheinbaum pide investigar a fondo a responsables de la violencia en la marcha de la “Generación Z”
Revelan que organizador de la marcha “Generación Z” recibió pagos del PAN por más de 2 millones de pesos
Tlaxcala: hallan sin vida a empleada dentro de cámara de refrigeración; investigan feminicidio o muerte por infarto
Comentarios