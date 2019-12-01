SeCultura llevará la riqueza artística y cultural de Morelia a Coyoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 16:42:15

Morelia, Michoacán; 10 de julio de 2026.- Como parte de la proyección cultural y turística de Morelia que realiza el gobierno del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, la Secretaría de Cultura (SeCultura) llevará una muestra de la riqueza artística y tradicional de nuestra ciudad a la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

La emblemática Danza de los Viejitos, interpretada por el Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia, así como de las presentaciones musicales de la cantautora Ireri Almonte y del guitarrista Daniel Olmos, conformarán el programa de actividades artísticas representativo de la capital michoacana.

La jornada cultural se realizará este domingo 12 de julio a partir de las 12:00 horas, en el Pórtico del Palacio de Cortés, ubicado en el Jardín Hidalgo en el Centro de Coyoacán.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó que estas actividades representan una oportunidad para que la identidad cultural de la ciudad trascienda fronteras y llegue a nuevos públicos.

"Morelia es una ciudad que se distingue por su historia, sus tradiciones y el talento de sus artistas. Llevar una muestra de nuestra cultura a Coyoacán es fortalecer los lazos de colaboración entre ambas ciudades", expresó la titular de SeCultura.

Esta jornada forma parte de la colaboración institucional con la alcaldía de Coyoacán, para ofrecer a visitantes nacionales e internacionales una amplia oferta cultural, a la vez que se posiciona a Morelia como uno de los principales referentes culturales del país.

Cabe señalar que, durante la jornada, el Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia también se presentará a las 14:00 horas en la Casa de la Cultura “Jesús Reyes Heroles”, sitio en donde se mantiene disponible la exposición fotográfica “Miradas de Morelia y Michoacán”.

Con estas acciones, el Gobierno de Morelia reafirma su compromiso de impulsar la difusión del talento local y consolidar a la capital michoacana como un referente nacional e internacional en materia cultural.