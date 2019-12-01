SeCultura lanza convocatoria para voluntariado a la Feria del Libro y la Lectura de Morelia 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 11:25:27

Morelia, Michoacán; 09 de julio de 2026.- La Secretaría de Cultura de Morelia (SeCultura) abrió la convocatoria para integrar el equipo de voluntariado de la V Feria Internacional del Libro y la Lectura de Morelia (Fillm), invitando a las y los morelianos a formar parte de la organización de uno de los encuentros culturales y literarios más importantes de la ciudad.

Con esta iniciativa, el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sigue fomentando el acceso a la cultura y la participación ciudadana.

La secretaria de Cultura, Fátima Chávez Alcaraz, informó que la convocatoria está dirigida a personas mayores de 18 años con interés por la literatura, la organización de eventos culturales y el trabajo en equipo.

“La Feria Internacional del Libro y la Lectura es posible gracias al esfuerzo conjunto de instituciones, editoriales, artistas, escritoras, escritores y, por supuesto, de las y los voluntarios, quienes con su entusiasmo y compromiso contribuyen a que miles de personas vivan una gran experiencia alrededor de los libros”, señaló Chávez Alcaraz.

Así como reiteró que “Invitamos a las y los morelianos a sumarse y ser parte de este proyecto que sigue fortaleciendo el gusto por la lectura y el acceso a la cultura”.

Las y los voluntarios podrán participar en áreas como atención al público, apoyo logístico en foros y talleres, acompañamiento a expositores, producción de contenidos para redes sociales, fotografía, video y actividades relacionadas con el país invitado, que en esta edición es Marruecos.

Además de formar parte de uno de los eventos culturales más importantes de nuestro municipio y estado, los participantes recibirán un kit oficial del Voluntariado Fillm 2026, una constancia oficial, una carta de agradecimiento y experiencia profesional que fortalecerá su desarrollo personal y académico.

Las personas interesadas podrán realizar su registro hasta el 14 de agosto y, posteriormente, quienes resulten seleccionados serán contactados por correo electrónico para continuar con el proceso de incorporación. La plataforma de registro de Amor a Morelia está disponible en: https://voluntarios.morelia.gob.mx

Cabe recordar que este año la Fillm se realizará del 25 de septiembre al 04 de octubre en el Centro Histórico de Morelia. La convocatoria completa se encuentra en el siguiente enlace: https://acortar.link/9T9d0a