SeCultura invita a sumarse al Ballet Folklórico del Ayuntamiento de Morelia

Morelia, Michoacán, a 26 de agosto de 2025.- El Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, por medio de su Secretaría de Cultura (SeCultura) invita a personas de entre 17 y 29 años a sumarse al Ballet Folklórico del Ayuntamiento, con el objetivo de la administración por promover y fomentar la cultura, las tradiciones mexicanas y la danza.

De acuerdo con la convocatoria, la próxima audición será este 03 de septiembre, por lo que las y los interesados deberán registrarse previamente en las oficinas de SeCultura Morelia, ubicadas en la avenida Madero Poniente #398, planta alta, en el Centro Histórico, en horario de 9:00 a 16:00 horas.

Para el registro, las y los postulantes deberán entregar copia de INE, copia de CURP y un comprobante de domicilio, así como llenar un formato de solicitud que se les entregará al momento de su registro. En caso de que se trate de una persona menor de edad, la madre, padre o tutor deberá presentar una carta de autorización.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, resaltó el interés del Gobierno Municipal por continuar impulsando el arte y la cultura en la ciudad, y qué mejor manera que promoviendo actividades de carácter formativo y que pongan en alto el nombre de Morelia, como recientemente ocurrió en el Festival Folclórico Colombiano, en donde el Ballet del Ayuntamiento tuvo una destacada participación.

La convocatoria estará abierta hasta el martes 02 de septiembre, mientras que la audición será el 03 de septiembre en el Colegio de Morelia, de 18:00 a 20:00 horas. Los resultados se darán a conocer el 04 de septiembre, a través de las redes sociales de la SeCultura Morelia y en cultura.morelia.gob.mx

Para más información, las y los interesados pueden llamar al 44 33 12 10 05 y al 44 33 12 11 26, de 9:00 a 16:00 horas. La convocatoria completa se encuentra en el siguiente enlace: https://acortar.link/cyQvlQ