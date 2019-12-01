Secma impulsa conciencia ambiental con evento “Cantando sobre Ecología y Tradición”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 10:39:50

Morelia, Michoacán, 16 de octubre de 2025.- Con el objetivo de fomentar la conciencia ambiental y a través de la música incentivar más acciones para el cuidado del ecosistema, la Secretaría de Medio Ambiente (Secma) invita a asistir a los conciertos “Cantando sobre Ecología y Tradición”, de la cantora michoacana, Rocío Vega, los cuales comenzarán el próximo 18 de octubre y serán de acceso gratuito en los municipios sedes.

El primer concierto se llevará a cabo este fin de semana en el Auditorio Comunal de la comunidad de San Jerónimo Purenchécuaro, a las 17:00 horas. Rocío Vega interpretará canciones con temática ambientalista y tradicionales de la autoría del compositor michoacano, José Luis López Pedraza.

Posteriormente, el 13 de noviembre la intérprete michoacana llegará al auditorio de la Casa de la Cultura “Víctor Rosales”, en Ario, a las 10:00 horas y el 14 de noviembre en el atrio del Ex Convento Franciscano, en Tzintzuntzan, a las 17:00 horas.

Además, se tienen contemplados conciertos en Tuxpan, Puruandiro, Paracho y Morelia, en próximas fechas.

La serie de conciertos “Cantando sobre Ecología y Tradición vol. II” de Rocío Vega es resultado de una beca de “Músicos Tradicionales Mexicanos” con apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales.