Se expondrá “La luna llega a Querétaro” en la delegación Santa Rosa Jáuregui 

Querétaro, Querétaro, a 14 de octubre de 2025.- La exposición itinerante “La luna llega a Querétaro” del artista británico Luke Jerram, estuvo expuesta desde el 8 al 12 de octubre en la alameda Miguel Hidalgo en el Centro Histórico, ahora será llevada a la delegación de Santa Rosa Jáuregui del 15 al 19 de octubre.

Por este motivo, la secretaria de Cultura del municipio de Querétaro, Martha Daniela Salgado Márquez, informó que durante la estancia de esta exposición primero en la plaza Fundadores y luego en la alameda Miguel Hidalgo, se ha contado con la presencia de más de 141 mil asistentes

“La exposición la Luna llega a Querétaro, del artista británico Luke Jerram, ha reunido a más de 141 mil visitantes en sus primeras dos sedes, plaza Fundadores y la Alameda Hidalgo, durante diez días, en estos espacios públicos se han presentado 24 actividades artísticas, musicales y de divulgación científica inspiradas en el satélite natural”, mencionó.

Reconoció que la exposición “La luna llega a Querétaro” se suma a una agenda cultural que incluye festivales internacionales, intervenciones artísticas en barrios y delegaciones, así como programas permanentes de fomento al talento local y así fortalecer la difusión del arte, con la intención de descentralizar el arte y la cultura en la capital queretana.

“El municipio consolida su compromiso con la cultura como un motor de convivencia y desarrollo social, impulsando una oferta artística local; este marco, quiero destacar que se ha ofrecido a las familias queretanas una experiencia cultural única”.