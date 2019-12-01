Comonfort, Guanajuato, 20 de noviembre de 2026.- La presencia de personas desconocidas que durante varios meses acudían a la zona de La Canterita y que presuntamente estaban sustrayendo piezas prehispánicas encendió las alertas entre habitantes, quienes mediante una denuncia anónima lograron que personal del INAH y de Guardianes Nativos interviniera para rescatar parte del patrimonio arqueológico.

Durante los trabajos realizados este viernes fueron recuperados fragmentos de vasijas, algunos restos óseos y se identificó una construcción que podría pertenecer a antiguas culturas que habitaron esta región.

De acuerdo con los vecinos, desde tiempo atrás habían notado movimientos extraños en el sitio, pero recientemente pudieron advertir que se trataba de un posible saqueo de vestigios, por lo que reportaron los hechos para evitar que continuara la extracción ilegal.

Tras la denuncia, personal especializado acudió al lugar para realizar un rescate urgente y recuperar los materiales localizados, los cuales serán clasificados y estudiados para conocer su antigüedad y procedencia cultural.

Integrantes de Guardianes Nativos hicieron un llamado a la población a participar en la vigilancia y protección de estos espacios, incluso de aquellos sitios arqueológicos que todavía no han sido descubiertos, además de denunciar cualquier actividad sospechosa.

Asimismo, ciudadanos buscarán acercarse al INAH para solicitar una intervención de mayor alcance que permita investigar y proteger la zona de La Canterita.