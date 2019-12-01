Querétaro se convierte en el epicentro de las artes escénicas: arranca la 46 edición de la Muestra Nacional de Teatro 

Querétaro, Qro., 7 de noviembre de 2026.- Con una fiesta escénica que reúne el talento de 27 entidades federativas del país, el histórico Teatro de la Ciudad abrió sus puertas para albergar la ceremonia inaugural de la 46 edición de la Muestra Nacional de Teatro (MNT) 2026.

Durante diez días, el estado se convertirá en el punto de encuentro de creadores, directores y amantes de las tablas, consolidando una programación que contempla cerca de treinta puestas en escena distribuidas en diversos foros de la capital y municipios de la región.

Uno de los momentos más emotivos de la noche inaugural fue la entrega póstuma de la Medalla Xavier Villaurrutia 2026 a Anita y Paco Rabell, figuras ineludibles y máximos impulsores del arte escénico en la entidad.

Los galardonados, recordados con profunda admiración por haber fundado en 1980 el emblemático Corral de Comedias, considerado el primer espacio teatral independiente de la ciudad, dejaron un legado imborrable que colocó firmemente el nombre de Querétaro en el mapa del teatro nacional. Sus hijos, Paco, Luis y Enrique Rabell, fueron los encargados de recibir la presea entre los aplausos de una comunidad teatral conmovida.

Durante el acto protocolario, Alejandra de la Paz, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), enfatizó la relevancia de este tipo de encuentros en el marco de las ocho décadas de historia de la institución.

Destacó la urgencia y el compromiso de "construir una república teatral en la que las voces de todos los estados encuentren posibilidades de creación, formación y circulación", tendiendo puentes sólidos entre comunidades, instituciones públicas y espacios independientes para enriquecer la diversidad artística del país.

El telón de esta fiesta nacional se levantó formalmente con la participación del colectivo Beznei, proveniente del estado de Morelos, que presentó la obra “Gruta”. Con una duración de 75 minutos, la puesta en escena cautivó y conmovió a los asistentes al abordar, desde una firme perspectiva feminista, la dolorosa y latente realidad de las desapariciones de mujeres en México, reafirmando al teatro como un espacio vital para la memoria y la denuncia social.

A diferencia de ediciones pasadas en otras regiones, la 46 MNT en tierras queretanas busca descentralizar el arte dramático.

La muestra permanecerá activa hasta el próximo 14 de noviembre, llevando su variada oferta no solo a recintos de la capital, sino también a distintos municipios del estado como parte de una estrategia para acercar nuevas propuestas a públicos diversos y fortalecer el tejido cultural fuera de los centros urbanos tradicionales.

Para consultar la cartelera detallada de funciones, sedes alternas en municipios y actividades paralelas, el público puede acceder a los canales oficiales de la Secretaría de Cultura del Estado y del INBAL.

Con información de Fernando Camacho