Proyectan el documental Visión y Tradición en la Cineteca Rosalío Solano de Querétaro

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 28 de agosto de 2025.- Para la Secretaría de Cultura, la artesanía es mucho más que identidad y belleza, es un motor de la llamada economía naranja, un pilar que genera oportunidades, fortalece a las comunidades y dinamiza el desarrollo cultural y social del estado, afirmó la titular de la dependencia, Ana Paola López Birlain, durante la proyección del documental “Visión y Tradición”, surgido del programa de residencias estelar de Design Week México 2023.

En la Cineteca Rosalío Solano de la ciudad de Querétaro, la funcionaria explicó que el programa “Visión y Tradición” une lo mejor de dos mundos: el patrimonio artesanal de México y la innovación del diseño contemporáneo, pues a través de las residencias se celebra la riqueza cultural e histórica de las técnicas ancestrales y el valor de los materiales, herramientas y saberes que se han transmitido de generación en generación.

Destacó que el año pasado, Querétaro y Francia, estado y país invitados, emprendieron juntos una experiencia que recuerda que la cultura es encuentro, es diálogo y es colaboración.

López Birlain indicó que diseñadoras y diseñadores trabajaron hombro a hombro con maestras y maestros artesanos en distintos municipios, explorando técnicas únicas y materiales característicos de cada región de Querétaro, dando como resultado un intercambio enriquecedor que invita a mirar las tradiciones locales con nuevos ojos.

Durante este acto, la funcionaria estatal dijo que por ello la SECULT refrenda el compromiso no sólo de proteger los saberes, sino también de transmitirlos a las próximas generaciones, asegurando que la creatividad que distingue al estado viva y evolucione.

“Este documental es un testimonio de lo que podemos lograr cuando el talento, el respeto y la colaboración se unen. Y, sobre todo, es un recordatorio de que la cultura es una construcción colectiva: se nutre del diálogo entre tradición e innovación, y se fortalece cuando caminamos juntos con un mismo propósito”, apuntó.

Al concluir la proyección del documental se llevó a cabo un conversatorio en el que artesanos y artesanas, diseñadores y diseñadoras, platicaron sus experiencias durante el desarrollo de las residencias y la importancia de proteger, fomentar y difundir la actividad artesanal, no sólo en México, sino a nivel internacional.

También asistieron, la directora de la Casa de las Artesanías de Querétaro, Gabriela Prieto Moros; la directora de La Jabonera Centro de Diseño, Mara Montañes, y el director del documental, Christian Piña.