Presentan más de 50 pastorelas en la capital queretana: Daniela Salgado

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 24 de Diciembre de 2025 a las 16:58:44

Querétaro, Querétaro, a 24 de diciembre de 2025.- La titular de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro, Martha Daniela Salgado Márquez dio a conocer que este concluyó la temporada de pastorelas, donde 17 mil 550 ciudadanos disfrutaron las puestas en escena en las siete delegaciones de la capital queretana.

Detalló que, de las 17 mil 550 personas que asistieron: nueve mil 158 fueron mujeres y ocho mil 392 fueron hombres, cerrando así las actividades de la Secretaría de Cultura para este 2025.

“Estamos muy contentos con estos resultados, seguimos incrementando el tema de apoyo a artistas locales, también el pago a estas compañías; es un beneficio directo al talento local y seguimos fomentando las tradiciones alrededor de nuestro municipio, con esto concluye la Secretaría de Cultura las actividades 2025, para podernos enfocar en la programación del siguiente año“, dijo.

Mencionó que desde el 4 de diciembre a la fecha, se realizaron 50 funciones en las siete delegaciones, con la participación de 23 compañías teatrales, donde hubo 198 artistas locales en escena.

Cabe mencionar, que aparto de hoy, el equipo de Cultura de la capital queretana, entra en periodo vacacional por lo que se suspenderán actividades culturales, así como los talleres impartidos por esta dependencia.